YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muhtardan emniyete teşekkür

Muhtardan emniyete teşekkür



(Fotoğraflı)



Aydın Sarıoğlu - Çağatay Gür

ESKİŞEHİR (İHA) - Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, alınan tedbirler sonucu mahallelerinde hırsızlık olaylarının azaldığını belirterek polise teşekkür etti.

Geçtiğimiz günlerde özellikle tek katlı evlerde hırsızlık olayları artması üzerine endişelenen mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinden sonra bölgede kontroller artırıldı. Ekiplerin kontrollerinin artması üzerine mahallede oturan vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz, hırsızlık olaylarının azaldığını söyledi. Açıkgöz, "Basında çıkan haberler üzerine il emniyet müdürüm ve ilçe emniyet müdürüm, Yeşiltepe Muhtarlığı'nı aradı. İlgi ve alakalarına teşekkür ediyorum. Ekiplerin mahallemizdeki kontrolleri arttı. Perşembe günü yapmış olduğum ilçe emniyet müdürlüğü toplantısı çok verimli geçti. Yeşiltepe sakinleri adına sayın müdürlerime teşekkür ediyorum. Bu işin çözüleceğini, zarar veren şahısların çok kısa bir süre içerisinde yakalanacağına eminim. Mahalle sakinlerimiz artık endişe etmesinler. Hırsızlar en kısa zamanda yakalanacaktır. Hırsızlık olaylarının yaşanmadığı bir Yeşiltepe ümit ediyorum. Allah tüm polislerimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

(ÇAĞ-Y)



14.08.2017 14:41:47 TSI

NNNN

