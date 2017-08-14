YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adanalı aşçılar damak çatlattı

Adanalı aşçılar damak çatlattı

- ADAPADER, Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali'ne sarımsaklı köfte ile damga vurdu



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adanalı aşçılar, Bolu'nun Mengen ilçesinde bu yıl 32'ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali'ne sarımsaklı köfte ile katıldılar. Geçen yılki etkinlikte içli köfte ve domates tatlısıyla Adana'ya çifte birincilik kazandıran Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) üyeleri, festival konuklarına ikram ettikleri bin kişilik sarımsaklı köfte ile tam not aldı.

Dernek Başkan Yardımcısı Derviş Göçmen'in koordinesinde 32. Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali'nde Çukurova'yı temsil eden Adanalı aşçılar, sarımsaklı köfte ve fellah köftesiyle yarışmalara katıldı. Adanalı aşçılar, festival jürisinden tam not alırken, hazırladıkları bin kişilik yemeği festival konuklarına ikram etti. Adana'nın eşsiz lezzetini tadanlar arasında yer alan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, festivale katkılarından dolayı ADAPADER yönetimine teşekkür plaketi verdi.

Çukurova'nın eşsiz lezzetlerini Türkiye'nin dört bir yanında başarıyla tanıttıklarını belirten ADAPADER Başkan Yardımcısı Derviş Göçmen, Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali'ne katılımlarında kendilerine destek olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe'ye şükranlarını sundu.

(ELF-Y)



14.08.2017 14:42:40 TSI

NNNN

