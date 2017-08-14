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Musaözü'nde yol bakım çalışması



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım ve onarım çalışmalarının yanı sıra bakım çalışmalarına da devam ediyor.

Ekipler son olarak geçtiğimiz günlerde Musaözü Mahallesinde etkili olan sağanak yağıştan olumsuz etkilenen yollarda çalışma gerçekleştirdi. Yol üzerinde temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, yağmurun etkisi ile bozulan satıhlarda da düzenleme yaptı. Çalışmalar neticesinde yollar çamurdan arındırılırken, yetkililer vatandaşların ulaşım sorunu yaşamaması adına yoğun biçimde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Musaözü Mahallesi sakinleri de çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

(İHA-Y)



14.08.2017 14:45:30 TSI

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