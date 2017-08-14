YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Böbrek hastası çocuklar bowling oynayarak stres attı

Böbrek hastası çocuklar bowling oynayarak stres attı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'da böbrek hastası çocuklar bowling oynayarak stres attı. Bursa Böbrek Hastaları Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen etkinlikte organ nakli bekleyen çocuklar ve anneleri gönüllerince eğlendi.

Bir AVM'de gerçekleştirilen etkinliğe dernek üyelerinin yanı sıra hasta çocuklar ile velileri katıldı. Maksatlarının "Sağlığınız için harekete geçin" çağrısında bulunmak olduğunu belirten Bursa Böbrek Hastaları Sosyal ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Akın, "Böbrek hastalıklarında erken teşhisin önemi çok büyük. Kronik böbrek hastalıklarının erken evrede saptanmasının ve altta yatan veya eşlik eden farklı hastalıklara yönelik tedavilerin başlatılabilmesi için çok önemlidir. Bundan dolayı Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak toplumda hem böbrek sağlığının korunması konusunda hem de organ bağışının arttırılması açısından kamuoyuna yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çocuk obez sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Akın, "Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmada, ülkemizde 3 milyon obezin, 1,8 milyonu 0-18 yaş aralığındadır, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim önemli önceliklerimizdendir. Bizler Bursa Böbrek Hastaları Sosyal ve Yardımlaşma Derneği olarak, 2017 yılında 'Çocuklarda obezite ile mücadeleye ağırlık veriyoruz. 2017 yılını hareket yılı olarak kabul ediyoruz" diye konuştu.

(UGR-MŞ)



14.08.2017 14:52:10 TSI

NNNN

