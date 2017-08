YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gaziantep'te bayram telaşı erken başladı

Abdülkadir Güneş

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep çarşısında Kurban Bayram telaşı erken başladı.

Kurban Bayramı alışverişine erken başlayan Gaziantep halkı hava sıcaklarına rağmen çarşıya akın ediyor. Sıcaklara aldırmayan vatandaşlar, bayram nedeniyle yapılan kampanyaları fırsata çevirmek için alışx veriş yapıyor. Son günlerde artan kalabalıktan memnuniyetini belirten Gaziantep Çarşısı esnaflarından Mehmet Fatih Sünbül, " Hafta başı ve Kurban Bayramı öncesi olduğu için çarşı şu an kalabalık. Şu an bayrama 20 güne yakın bir zaman var. İnsanlar şu an arayış içerisinde umarım ilerleyen günlerde bu kalabalık işlerimize de yansır. Şu an gördüğünüz gibi çarşı kalabalık. Gaziantep'e Bayram erken geldi diyebiliriz. İlerleyen günlerde daha kalabalık ve daha bereketli günler geçireceğimize inanıyorum. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.

14.08.2017 14:52:28 TSI

