Gaziantep'te bayram telaşı erken başladı
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Abdülkadir Güneş
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep çarşısında Kurban Bayram telaşı erken başladı.
Kurban Bayramı alışverişine erken başlayan Gaziantep halkı hava sıcaklarına rağmen çarşıya akın ediyor. Sıcaklara aldırmayan vatandaşlar, bayram nedeniyle yapılan kampanyaları fırsata çevirmek için alışx veriş yapıyor. Son günlerde artan kalabalıktan memnuniyetini belirten Gaziantep Çarşısı esnaflarından Mehmet Fatih Sünbül, " Hafta başı ve Kurban Bayramı öncesi olduğu için çarşı şu an kalabalık. Şu an bayrama 20 güne yakın bir zaman var. İnsanlar şu an arayış içerisinde umarım ilerleyen günlerde bu kalabalık işlerimize de yansır. Şu an gördüğünüz gibi çarşı kalabalık. Gaziantep'e Bayram erken geldi diyebiliriz. İlerleyen günlerde daha kalabalık ve daha bereketli günler geçireceğimize inanıyorum. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun" diye konuştu.
(AKG-SD-Y)
14.08.2017 14:52:28 TSI
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