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Suriyeli muhacirler piknikte buluştu

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:51
Suriyeli muhacirler piknikte buluştu
Suriyeli muhacirler piknikte buluştu

(Fotoğraflı)

Levent Kaya
BURSA (İHA) - Mudanya'da ikamet eden Suriyeli muhacirler piknikte buluştu
Bursa'da yaşan Suriyeliler, birlik ve beraberliği pekiştirmek için Mudanya'da buluştu. Suriye'de 6 sene önce başlayan iç savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan muhacirler aileleriyle beraber hem tatillerini değerlendirdi, hem de bir biriyle tanıştı. Güzel havanın tadını çıkaran aileler, Türk ve Arap yemek kültürüne ait yemekleri pişirdi. Pikniğe katılanlardan Muhammet Mamur, bu tür etkinliklerle Mudanya'da yaşan Suriyelilerin bir araya gelme fırsatı bulduğunu ifade etti.
(İDR-MŞ)

14.08.2017 14:52:48 TSI
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