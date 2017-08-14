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Malatya'da yazlık sinema günleri başlıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:51
Malatya'da yazlık sinema günleri başlıyor
Malatya'da yazlık sinema günleri başlıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında 15-19 Ağustos tarihleri arasında Yazlık Sinema Günleri etkinliği gerçekleştirilecek.
Malatya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliği ile düzenlenecek etkinlikte 4 film gösterimi yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesince düzenlenen 'Sanat Sokak'ta etkinliğiyle birleştirilen 'Yazlık Sinema Günleri' kapsamında ilk olarak 'Satıcı' adlı film, 15 Ağustos Salı günü gösterilecek. Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda açık havada ücretsiz olarak gösterilecek film, saat 21.00'de başlayacak.
15 Ağustos saat 15.00'de Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı'nda da 'Ben Daniel Blake' filmi seyredilebilecek. 16 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de Battalgazi Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta ise '93 Yazı' filmi gösterilecek.
Çocuklar için animasyon filmi
17 Ağustos Perşembe günü ise saat 10.00'da çocuklara yönelik olarak 'Kabakçığın Hayatı' adlı animasyon filmi Yeşilyurt Rabia Parkı içerisindeki Esma Biltaci Kültür Merkezi'nde gösterilecek. Aynı film 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı'nda da seyredilebilecek.
Yine Sanat Sokağı'nda 17 Ağustos saat 21.00'da 'Ben Daniel Blake' filmi gösterilecek.
18 Ağustos Cuma günü ise saat 13.00'de 'Satıcı' filmi Esma Biltaci Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Filmler Türkçe altyazılı olarak gösterime girecek.
Ücretsiz olarak gösterimi yapılacak olan Yazlık Sinema Günlerine tüm vatandaşların davetli oldukları bildirildi.
(BT-SD-Y)

14.08.2017 14:53:11 TSI
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