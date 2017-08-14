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Yeni yaşam alanı Hendek'e canlılık katacak



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından Hendek Atatürk Parkı'nın bulunduğu alanda inşa edilen yeni yaşam alanının son durumu ile ilgili bilgiler paylaşan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, 20 dönümlük arazide hayata geçirilen projede çalışmaların hızla ilerlediğini, parkta bulunan tüm sosyal donatı alanlarında önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi.

Hendek'te hayata geçirilen yeni yaşam alanı projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Karamehmetoğlu, "Yeni yaşam alanında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Kafetarya ve nikah salonunda ince işçiliklere başladık. Drenaj hatları ve altyapı da önemli aşama kaydettik. Sert zemin çalışmalarımız sürüyor. Havuzlar son aşamada, içleri taş kaplanacak seviyeye geldi. Amfinin kaba inşaatını tamamladık. Orada da kaplamalara başlayacağız. Çelik imalatlarımız tamamlanmak üzere. Su depomuz hazır. Binaların terasları tamamlanmış durumda. Makine dairesinin ise temelini attık. Çalışmalarımızı aynı yoğunlukta sürdürerek parkımızı en kısa süre içerisinde Hendekli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Şehrin 16 ilçesinde vatandaşları yeşille buluşturan ve sosyal hayatlarına dokunan projeler ürettiklerini vurgulayan Karamehmetoğlu, "Yakın dönemde Karasu'da mavi bayraklı plajımızla iç içe olan Sahil Park'ı ilçemizi kazandırmıştık. Pamukova Esentepe Park'ta çalışmalarımızı tamamladık, kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri'nde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hendek'te de ilçenin sosyal hayatına canlılık katacak, hemşehrilerimizin, misafirlerin ve öğrencilerin keyifli vakit geçirecekleri bir park inşa ediyoruz. Birçok donatıya sahip parkımız Hendek'e çok yakışacak" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



14.08.2017 14:53:49 TSI

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