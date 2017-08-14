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Başkan Gültekin, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılını kutladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:52
Başkan Gültekin, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılını kutladı
Başkan Gültekin, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılını kutladı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılını kutlayarak, bu davaya hizmet etmekten onur duyduğunu belirtti.
Mezitli İlçe Başkanı Gültekin, AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan AK Parti'nin, kurulduğu yıldan itibaren Türk milletine hizmet verdiğini ifade eden Gültekin, "16 yıllık süreç içerisinde Türk milletinin bekasını, refah seviyesini en üst seviyelere çıkartmak ve yaşanılabilir bir Türkiye için çabalayan AK Parti, Türkiye'nin gücü konumundadır. AK Parti bünyesinde milletime hizmet etmek, benim ve teşkilatım adına büyük onurdur. Bugüne kadar milletimiz için yaptığımız çalışmalar, onların daha rahat bir yaşam sürebilmeleri için devam edecektir. AK Parti'nin kuruluşunun 16'ncı yılını kutluyor, partimizin kurulmasından bu güne kadar AK davamıza emek veren neferlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
(KYM-Y)

14.08.2017 14:54:11 TSI
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