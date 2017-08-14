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Gençlik Meclisi'nden 'Hoş Geldiniz' mesajı



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Sakarya Üniversitesi'ni kazanan öğrencilere 'Hoş geldiniz' mesajı yayınladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Alperen Şerifoğlu, Sakarya Üniversitesi'ni kazanan öğrenci arkadaşları için bir mesaj yayımladı. Sakarya'nın huzur ve kardeşlik coğrafyası olduğunu belirten Alperen Şerifoğlu, "Sakarya Üniversitesi'ni kazanan genç arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Sakarya'da yaşayan gençlerin kişisel gelişimi ile kariyer yaşamlarına katlı sağlayan Gençlik Meclisimiz, yeni döneme de güçlü bir yapılanma ile hazırlanmaya devam ediyor" dedi.

Alperen Şerifoğlu, "Sakarya, yeşil ve mavi tonlarının arasında huzurun coğrafyası olan bir ildir. Sakarya Üniversitesi ülkemizin başta olmak üzere şehrimiz için büyük değer oluşturmaktadır. Akademik kadrosu, alt yapısı ve tüm olanakları ile geleceğimizin bireylerine güzel hizmetler sunmaktadır. Bu alanda çok titiz çalışma yürütmekte olan Rektörümüz Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gençlik Meclisi olarak dönem içerisinde başlatacağımız 'Şehrimi Tanıyorum' projesine yeni gelen tüm arkadaşlarımızın katılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda şehrimizin güzelliklerini siz değerli arkadaşlarımız ile buluşturmanın mutluluğu içerisinde olacağız" diye konuştu.

(BCT-İÇ)



14.08.2017 14:54:55 TSI

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