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Ak Parti Kadın Kolları üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - AK Parti Eskişehir Kadın Kolları üyeleri, hasta ve yaşlı ziyaretlerine devam ediyor.

Yeni doğan bebek ziyaretleri, esnaf ziyaretleri ve üye ziyaretlerini sürdüren Kadın Kolları üyeleri, vatandaşlarla bir araya geliyorlar. Ziyaretlere bizzat katılan Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, "Millete hizmet yolunda kuruluşumuzun 16 yılını geride bıraktık. Bizler millete hizmeti şiar edinmiş bir partinin neferleriyiz. Şehrimizde de tüm hızımızla durmadan, yılmadan, yorulmadan hizmete devam ediyoruz. Yaptığımız çat kapı ziyaretlerimiz ile yaşlılarımızın dualarını alıyoruz, ihtiyacı olan ya da bir sıkıntısı olan ailelerimize elimizden geldiğince yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Engellilerimiz ile onların aileleri ile buluşuyoruz. Bizim ki bir hatır bin gönül almak, biz onlarla hayatı paylaşıyoruz biliyoruz ki paylaştıkça çoğalıyoruz. Daima millet, daima hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda hep birlikte çalışıyoruz. Bu vesile ile partimizin 16. kuruluş yılını bir kez daha kutluyor, Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yeni atılım döneminde demokrasi, değişim ve reform hareketiyle aydınlığa açık, karanlığa kapalı nice ak yıllar diliyorum" dedi.

(MSY-Y)



14.08.2017 14:57:01 TSI

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