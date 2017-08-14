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İnönü bayrama hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Yıldırım Demirbaş

ESKİŞEHİR (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İnönü'de başlatılan temizlik seferberliği sürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından mahallelerde başlatılan temizlik seferberliği, Erenköy Mahallesi ile devam etti. Bayram öncesi İnönü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri tarafından Erenköy Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; meydanlar ve sakaklar süpürme aracı ile temizlenirken, mahalle camii içerisi ve sosyal alanlar da genel temizlik yapıldı. Sokak ve parklar biçme makineleri ile otlardan arındırılırken diğer taraftan da haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

(MSY-Y)



14.08.2017 14:57:42 TSI

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