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Bilecikspor Hasan Hoca'yla devam kararı aldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:55
Bilecikspor Hasan Hoca'yla devam kararı aldı
Bilecikspor Hasan Hoca'yla devam kararı aldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - 1.Amatör Futbol Liginde mücadele eden Bilecikspor, eski antrenör Hasan Kol ile yola devam etme kararı aldı.
Bilecikspor'u şampiyon yaparak BAL ligine kadar taşıyan Teknik Direktör Hasan Kol, 2017-2018 futbol sezonunda yeniden Bilecikspor ile anlaşma imzaladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bilecikspor Kulüp Başkanı Harun Dilek, "Hasan Kol hocamızla önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık ve imzaları attık hayırlı uğurlu olsun. Hocamızın tecrübelerinden bu sene de yararlanmak istiyoruz. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tamdır. Hasan hocamız büyük fedakarlıklar yaparak teklifimizi kabul etti. Bir Bilecik'in evladı gibi davrandı. Kendisine ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(DA-Y)

14.08.2017 14:58:24 TSI
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