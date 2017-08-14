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Savaştan kaçan sokak köpekleri toplanıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Suriye sınırından Ceylanpınar'a geçen sokak köpekleri toplanıyor. Köpekler, hayvan barınağına götürülüyor.

Ceylanpınar ilçe merkezinde sahipsiz, başıboş dolaşan ve insanlara zaman, zaman saldıran köpekler için Ceylanpınar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından özel ekip oluşturuldu. Suriye sınırından Ceylanpınar ilçesine geçtiği belirlenen sahipsiz köpekler, toplanarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Veteriner Hizmetleri Birimi Kedi ve Köpek Rehabilitasyon merkezine ait hayvan barınağına götürülüyor.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki köpek sahiplerinin hayvanlara sahip çıkılması için uyarılarda bulunan ekipler, hayvanların düzenli bir şekilde gerekli aşılarının da yapılması konusunda hatırlatma yapıyor. Toplanan hayvanların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun, "Toplanan köpekler, 5199 sayılı Havyan Hakları Kanunu göz önünde bulundurularak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi'ne ait hayvan barınağında her türlü ihtiyaçları karşılanıp bakımı yapılacaktır" dedi.

Başkan Yardımcısı Altun, sokakta tasmasız başıboş olarak dolaşan sahipsiz köpeklerle ilgili çalışmalara devam edildiğini söyleyerek, olası bir durumla karşılaşan vatandaşların zabıtaya ait 153 No'lu telefonunu arayabileceklerini de sözlerine ekledi.

(UK-SD-Y)



14.08.2017 15:00:22 TSI

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