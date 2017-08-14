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Belediyenin gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:58
Belediyenin gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi
Belediyenin gençlik merkezi ilk mezunlarını verdi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediyesinin bu yıl içerisinde faaliyete soktuğu 15 Temmuz Gençlik Merkezide Kuran'ı Kerim öğrenen gençler, yıl sonu etkinliğiyle kurslarını tamamladı.
Bu yıl içerisinde faaliyete giren ve bölgenin önemli gençlik merkezilerinden biri olarak gösterilen Eyyübiye Belediyesi 15 Temmuz Gençlik Merkezi, yaz aylarındaki etkinlikleriyle vatandaşların beğenisini kazandı. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutup, spora, sosyal ve kültürel etkinliklere yöneltmeyi amaçlayan Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki Gençlik Merkezleri ve Ak Evler Spor Salonları ile hedeflenen amaçlar bir bir hayata geçiriliyor. Bu çerçevede okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilen Eyyübiye Belediyesi, gençlere yönelik etkinlikleri ve kurslarıyla bölge gençliğine ev sahipliği yaptı. Gençlik Merkezlerinde çeşitli kurslar düzenleyen belediyenin en anlamlı kursu ise Kuran'ı Kerim Kursu oldu.
Yaklaşık 600 öğrencinin faydalandığı Yaz Kuran Kursunda öğrencilere Kuran eğitiminin yanı sıra ahlak eğitimi, görgü kuralları ve sportif faaliyetler de veriliyor. 15 Temmuz Gençlik Merkezinde Kuran Kursuna katılan öğrenciler ve aileleri için yıl sonu etkinliği de düzenlendi. Yıl sonu etkinliğine katılan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, öğrenciler tarafından sahnelenen etkinliklerde duygusal anlar yaşadı. İstiklal Marşı ile başlayıp, Kuran-ı Kerim tilaveti, şiir dinletileri, semazen gösterileri ve tiyatro gösterileriyle devam eden etkinlikte öğrencilerin sunumları salonu dolduranlar tarafından sık sık alkışlandı. Kur'an Kursunda başarılı olan öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler de verildi.
Etkinliğe katılan Eyyübiye Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam, belediye olarak milli ve manevi değerlere haiz gençlik yetişmesi için çalıştıklarını söyleyerek, "Yapmış olduğumuz programların içinde gönlümüzün, yüreğimizin, aklımızın, kalbimizin mutmain olduğu, müsterih olduğu programların en güzeli öğrencilerimizin Kuran-ı Kerim'i anlamış olmaları, öğrenmiş olmalarıdır. Allah'a çok şükür bugün belediye olarak imkanlarımız çok. Başkanımız Mehmet Ekinci'nin özellikle üzerinde durduğu gençliktir. Şu anda bütün Ak Evler Spor Salonları ve Gençlik Merkezlerinin tamamında yaklaşık 6 bin öğrencimiz var. Bunların içinde kız ve erkek öğrencilerimiz olmak üzere, hepsine de manevi değerler eğitimi verilmekte. Çocukların topluma iyi birer birey olarak yetişmesi için elimizden geleni sarf etmekteyiz" şeklinde konuştu.
Gençlik Merkezlerindeki etkinliklere katılan kursiyerler de kendilerine sunulan imkanlardan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'ye teşekkür etti.
(Şİ-SD-Y)

14.08.2017 15:00:52 TSI
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