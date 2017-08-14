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Yeni öğrenciler Fethiye'de çiçeklerle karşılandı



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanan öğrenciler, kayıt yaptırmak için geldikleri Fethiye'de çiçekler ile karşılandı.

Fethiye otogarında düzenlenen karşılama töreninde Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesini kazanan öğrencileri ve velileri çiçeklerle karşıladı. Dekan Yur; "Fakülte olarak ilk izlenim çok önemli diye düşünüyoruz. Öğrencilerimizi Fethiye'ye ilk geldiklerinde yeni eğitim öğretim hayatına mutlu, güzel ve huzurlu başlamaları için çiçekle karşıladık" dedi.



Dekanı Prof. Dr. Fatmagül Yur, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimlerine YÖK tarafından 140 kontenjan ayrıldığını belirterek; "140 kontenjanımızın hepsi doldu. Öğrencilerimizi otogarda karşıladığımız için mutluyuz. Öğrenciler çok şaşırdılar ve mutlu oldular" diye konuştu.



Iğdır'dan gelen Özlem Çam; "Muğla çok sevdiğim bir ildi. Mutluyum. Çiçekle karşılamalarına çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey gördük. Güzel bir uygulama" dedi.



İstanbul'dan Fethiye Sağlık Bilimleri Hemşirelik bölümünü kazanan Aleyna Genç; "Ege istediğim bir yerdi. Muğla olması benim için güzel oldu. Fethiye'ye daha önce hiç gelmemiştim. Bu konuda tedirgindim ama bizi çok güzel karşıladılar ve tedirginliğim kalmadı" diye konuştu.



Kocaeli'nden gelen Büşra Kızılelma; "Ege bölgesinde olduğu için Muğla'yı isteyerek yazdım. Burayı yazmadan önce üniversite çevresiyle ilgili araştırma yapmıştım. O yüzden burayı yazdım ve buraya geldim. Bizleri çiçeklerle karşılamalarına şaşırdım" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



14.08.2017 15:01:15 TSI

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