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Yunus Emre Kampüsü kaldırım çalışmalarında sona geliniyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hem bozulan imalatların yenilenmesi hem de standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda yavaş yavaş sona geliniyor. En son 2002 yılında yapılan ve bu zamana kadar pek çok tadilat geçiren kaldırımlar, artık tadilatla geçiştirilemeyecek kadar yıprandığı için yenileme çalışmalarına başlandı. Ayrıca altyapıdaki kablolarda ve asfalt çalışmalarının ardından bordürlerde meydana gelen bozulmaların da gerekli kıldığı kaldırım çalışmalarında aynı zamanda engelliler için belirlenen standartlar da göz önünde bulunduruluyor. Engelliler için iyileştirme amacı da taşıyan kaldırım çalışmalarının sona ermesiyle birlikte rampalardaki eğim arttırılarak standartlara uygun hale getirilmiş olacak.

Yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 15-20 yıl boyunca herhangi bir yeniliğe gerek kalmayacak olan Yunus Emre Kampüsü'nde, Cumhuriyet Kapısı girişi çift yönlü olarak yarından itibaren kullanıma açılacak.

(İHA-Y)



14.08.2017 15:03:43 TSI

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