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OMÜ'de kesin kayıtlar başladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:02
OMÜ'de kesin kayıtlar başladı
OMÜ'de kesin kayıtlar başladı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 2017-2018 eğitim-öğretim dönemi kesin kayıtları başladı.
OMÜ Yaşam Merkezinde yapılan kayıtların haricinde öğrenciler isterlerse e-devlet üzerinden de kayıt yaptırabiliyor. Yaklaşık 9 bin öğrencinin bu sene kayıt yaptıracağı OMÜ Öğrenci İşleri Daire Başkan Yardımcısı Aydın Karatay, "Bu sene tüm okullarımızın kayıtlarını tek bir merkezden yapıyoruz. Öğrencilerimiz isterlerse e-devlet üzerinden de kayıt yaptırabiliyor. Bir öğrenci kaydı 30 saniye gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Öğrencilerimiz için her türlü danışma masası kurarak kendilerine yardımcı oluyoruz. SAMULAŞ da ayrıca stant açarak kayıt yaptıran öğrencilere indirimli biniş kartı veriyor. Öğrencilerimiz kesin kayıtlarını yaptırdıktan sonra mutlaka eğitim ve öğretim haklarından faydalanabilmesi için ders kayıtlarını yaptırmalılar. 18 Eylül tarihinde de tüm fakülte ve yüksekokullarda oryantasyon faaliyeti olacak. Tüm öğrencilerimizi davet ediyoruz" dedi.

Rektör Bilgiç öğrenci kaydı yaptı
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de 2017-2018 yılı eğitim-öğretim dönemi öğrenci kayıtlarının başlaması sebebiyle kayıt merkezini ziyaret etti. Ziyaretinde öğrencilerle ve görevlilerle sohbet eden Prof. Dr. Bilgiç, kayıt masasının başına oturarak bizzat kayıt işlemlerini yaptı. Rektör Sait Bilgiç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu kazanan Davut Bayrak ile Tıp Fakültesini kazanan Furkan Kök isimli öğrencilerin kayıtlarını gerçekleştirdi.
Yaklaşık 9000 yeni öğrencinin kayıt yaptıracağı ve 5 gün sürecek kayıtlar ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kılavuza üniversitenin "www.oidb.omu.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.
(SAM-SLH-Y)

14.08.2017 15:04:52 TSI
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