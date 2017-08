YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Saruhan kapalı pazar yeri hizmete açıldı

DENİZLİ (İHA)- Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan kapalı pazar yeri hizmete açıldı.

Merkezefendi Belediyesi, tarafından yapımı tamamlanan Saruhan Kapalı Pazaryeri'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç, Yusuf Görgüç ve Ayhan Mazıoğlu, Saruhan Mahalle Muhtarı Şerafettin Dukan, belediye meclis üyeleri ile birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta mevlidi şerif okundu, vatandaşlara yemek ikram edildi.

Saruhan Kapalı Pazaryeri açılışında konuşan Başkan Muhammet Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediyesi olarak hiçbir ayrım yapmaksızın, ilçemiz sınırları içeresindeki 50 mahalleye gece gündüz hizmet etmek üzere bütün personel arkadaşlarımızla birlikte sizlerin emrindeyiz. 50 mahallemizden birisi olan Saruhan'dayız bugün. Saruhan Mahallemizde şu an içerisinde faaliyet yapmakta olduğumuz çok amaçlı kapalı pazaryerimizin açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Her şeyden önce emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğümüze, Park Bahçeler Müdürlüğümüze, başkan yardımcılarımıza ve bütün ekip arkadaşlarımıza, personelimize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışı yapılan pazaryeri hakkında bilgi veren Subaşıoğlu, "Şu an içerisinde bulunduğumuz bu tesis yaklaşık kapalı alan olarak 500 metrekareden oluşuyor. Yan tarafındaki açık alan düzenlemesi ile birlikte toplam bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Merkezefendi Belediyesi olarak bu tesisin bu hale getirilmesi ile ilgili şuana kadar 150 bin TL'lik yatırım yapmış bulunuyoruz. Saruhan Mahallemiz için bu güzel tesisimizle birlikte bugüne kadar birçok hizmete imza attık. Bu tesisimiz hayırlı olsun diyorum. Saruhan Mahallemize çok yakıştı. Hepinize çok teşekkür ediyorum."

Açılışı yapılan pazaryerinin çok amaçlı kullanılabileceğini ifade eden Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü ise, "Bugün Saruhan Mahallemizde belediyemizce yaptırılan böyle güzel bir eserin açılışında bulunmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyorum. Mahalle halkımız bu hizmetlerden önümüzdeki dönemlerde hem pazaryeri olarak hem düğün salonu olarak yararlanabilir. Ayrıca hemşerilerimiz burada bugünkü gibi hayırlar yapabilir. Anlaşıldığı üzere çok amaçlı kullanılabilir. Ben öncelikle bu pazaryerinin sizlere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah daha güzel hizmetlerle biraz önce belediye başkanımızın açıkladığı gibi, diğer mahallerle birlikte Saruhan Mahallemiz de daha iyi hizmetler alacaktır. Bu tesislerin hayırlı olması dileğiyle hepinizi sevgi ve saygılar sunuyorum" dedi.

14.08.2017

