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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonu parklara akın etti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:04
Sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonu parklara akın etti
Sıcaktan bunalan vatandaşlar hafta sonu parklara akın etti

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyir ettiği Şanlıurfa'da vatandaşlar, mesire alanları ve parklara giderek serinliyor.
Kavurucu sıcaklarda bunalan Eyyübiyeliler, hafta sonunu Osmanlı Mesire Alanı gibi ilçe genelindeki mesire alanı ve parklara giderek değerlendirdi. Aileleri ile birlikte parklarda dinlenen vatandaşlar, yeşil alanlara yönelik projelerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
Osmanlı Mesire alanına yoğun ilgi
Şanlıurfa tarihinin en büyük yeşil alan atağını başlatan Büyükşehir Belediyesinin Eyyübiye ilçesine kazandırdığı 420 bin metrekarelik Osmanlı Mesire Alanı, hafta sonu serinlemek isteyen vatandaşlar kadar yeşille iç içe olmak isteyen ailelerinde ilgisini görüyor. Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları neticesinde içerisinde yürüyüş yolları, spor alanı, açık yüzme havuzu, oturma alanları, piknik alanları, şelale, kamelyalar ile hizmete sunulan Osmanlı Mesire Alanı, her yaştan insanın ilgi odağı oluyor. Osmanlı mesire alanına gelen çocuklar da her türlü oyun grubunun yer aldığı parklarda buluşarak eğlenceli anlar yaşıyor.
Park sayesinde ferah bir ortamda buluştuklarını belirten aileler, parkın Eyyübiye'ye kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye teşekkür etti.
(Şİ-SD-Y)

14.08.2017 15:06:03 TSI
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