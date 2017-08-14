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Gençlik kampları 4 binin üzerinde öğrenciyi ağırladı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:08
Gençlik kampları 4 binin üzerinde öğrenciyi ağırladı
Gençlik kampları 4 binin üzerinde öğrenciyi ağırladı
- Şehitkamil'den doğa, tarih, kültür ve sporu buluşturan etkinlik

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrencilerin yaz tatilini daha verimli değerlendirebilmeleri için başlatılan yaz gençlik kamplarına büyük ilgi görüyor. Kamplara 3 ayda 4 binin üzerinde öğrenci katıldı.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından sosyal dayanışmayı sağlamak, takım olma duygusunu pekiştirmek, yeni arkadaşlıklar edinmelerini sağlamak, gelenek ve göreneklerimizi öğretmek, spor yaptırmak, doğayı koruma bilinci kazandırmak amacıyla organize edilen gençlik kampları yoğun ilgi görüyor. 3 aylık dönemde 4 bin öğrenciyi misafir eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, doğa, tarih, kültür, sanat ve sporu kamp süresince gerçekleştirilen etkinliklerde buluştu.
"Gençlerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor"
Birbirinden heyecanlı ve keyifli etkinliklerin gerçekleştirildiği Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampının yıl boyunca ücretsiz olarak gençlerin hizmetinde olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Çocuklarımız, gençlerimiz herşeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Hayata geçirdiğimiz tüm sportif projelerle, spor Okulları ve kamp çalışmalarıyla gençlerimizi emin adımlarla geleceğe hazırlıyoruz. Yaz kamplarında misafir ettiğimiz tüm öğrenci grupları birbirinden renkli aktivitelere katılarak birbirleriyle kaynaşma ve sosyalleşme imkanı elde ediyorlar. Kamp faaliyetlerine katılan öğrencilerimiz diğer bir yanda da yaz tatillerini dolu dolu geçiriyorlar. Paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde özellikle dezavantajlı bölgelerde eğitim gören öğrenci gruplarını, yine camilerimizde Kur'anı Kerim öğrenen yavrularımızı, spor okullarında ve kulüplerde eğitim gören sporcu kardeşlerimizi kamp alanında etkinliklere dahil ediyoruz. Yaz aylarının başlangıcından bu yana 4 bine aşkın öğrencimiz etkinliklere katıldı. Yıl boyunca faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Gençlik kampımızda, doğa yürüyüşü, paintball, tırmanma duvarı, ip parkuru, pentatlon, Oryantring gibi eğlenceli ve heyecanlı etkinlikler mevcut. Kontenjanlarımızın el verdiği ölçüde tüm gençlerimizi bu alanda misafir etmeyi arzuluyoruz" dedi.
"Doğayı daha yakından tanıyorlar"
Temel kampçılık faaliyetleriyle katılımcı öğrencilerin doğayı daha yakından tanıdığını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı Liderlerinden Hayri Yılmaz, kamp alanında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz Dülük Tabiat Parkında yer alan Gençlik Kampında doğayı daha yakından tanıyorlar. Yine tabiat parkı içerisinde yer alan antik kentte tarihle buluşuyorlar. Gün boyunca sportif faaliyetlerle katılan öğrencilerimiz geçmişten izler taşıyan oyunlar ve faaliyetlerle adeta geçmişi geleceğe taşıyorlar. Şu ana kadar kampa katılan tüm öğrencilerimizin değerli velilerinden önemli ölçüde memnuniyetle dönüş aldık. Ulaşım, kostüm, yemek gibi temel ihtiyaçların Şehitkamil Belediyemizce karşılandığı Yaz Gençlik Kampları 2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılı başlangıcına kadar devam edecek. Bu tarihten itibaren ise kış dönemi programlarımız başlayacak" ifadelerini kullandı.
(SD-Y)

14.08.2017 15:10:41 TSI
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