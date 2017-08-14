YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tekkeköy'e Osmanlı Hamamı

Tekkeköy'e Osmanlı Hamamı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediyesi arsa, etüt ve proje hazırlıklarını tamamladığı alanda Osmanlı Hamamı Projesi'ni hayata geçmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Tekkeköy Belediyesi bölge turizmine katkı sağlaması ve hamam kültürünün canlandırılması noktasında yeni bir projenin daha vücut bulması için harekete geçti. İlçenin tam merkezinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılması planlanan Osmanlı Hamamı inşaatının en kısa zamanda yapılması için çalışmaların başladığına değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bu yıl içerisinde inşaat çalışmaları başlayacak olan Osmanlı Hamamının, hem yerel hem de ulusal anlamda Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçasının tekrar canlandırmanın beraberinde turizm yönünden de büyük bir avantaj sağlayacaktır" dedi.



Tekkeköy'e yeni bir turizm noktası

O smanlı Hamamı projesi hakkında bilgi veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Türklerin yaşamında hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. Hamam kültürü eski medeniyetlerde başlayıp zamanımıza kadar tarihin her çağında her medeniyetin süre gelen kültürel bir parçası olmuştur. Tüm dünyada Hamam dendiği zaman ilk olarak Osmanlı ve Türkler akla gelir. Çünkü Hamamın asıl sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte gelmiş ve günümüze kadar taşımıştır. Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince hamam akla gelmektedir. Bizde sağlık, kültür, sosyal birçok özelliği bünyesinde barındıran bir hamamı ilçemize kazandırabilmek için bir çalışma başlattık. Osmanlı Hamamı Projemiz ilçemizin tam orta noktası sayılan 19 Mayıs mahallemiz sınırları içerisinde yer alan 5 bin 346 metre karelik bir adada yapılacak. Etrafında 4 bin 546 metre kare yeşil alanı bulunan Hamamımızın yanına birde 300 metre karelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı 1100 metre kare olacak ve karşısında 2000 metre kare açık otoparkı yer alacak. İlçemizin en merkezi konumlu Mahallemizde hayata geçireceğimiz Osmanlı Hamamı Projesi ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş oluyoruz. Osmanlı Hamam projemiz tamamlandığında ilçe halkımıza hizmet vermesinin yanında kent ve bölge turizmine de ciddi katkı sağlayacak. Projenin konuşlandırılacağı alanın zeminiyle ilgili son çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki günlerde ihale aşaması tamamlanarak temel çalışması gerçekleşecek ve en kısa zamanda inşaatı tamamlanarak halkımıza hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.



Herkese hitap edecek

Bölgeye kazandırmaya hazırlandıkları Osmanlı Hamamının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Osmanlı Hamamı birçok kazanımın yanında turizmin geliştirilmesine yönelik bir yöne de sahip. Hamam kültürü çok eski ve Türklerin adetleri ile örtüşmüş ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllar geçtikçe yok olan hamam kültürü çalışmalarımız sayesinde tekrar canlanacak. Kadın ve erkekler için ayrı bölümler olarak tasarlanan proje kapsamında havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı bulunacak. Hamamın tamamlanmasının ardından tanıtımıyla ilgili ciddi bir çalışma içerisine gireceğiz ve ilçemiz halkının dışında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrayacağı ve hizmet alacağı bir mekan haline getireceğiz. Mimarisi, yapısı ve içerisindeki birçok farklı motif ve süslemeyle Türk kültürünü yansıtan donatılarıyla Karadeniz Bölgesini ve Samsunumuzu gezmek isteyenler, Osmanlı Hamamına uğramadan geçemeyecek" şeklinde konuştu.

(SAM-SLH-Y)



14.08.2017 15:11:40 TSI

NNNN

