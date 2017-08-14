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MTSO Meclis Başkanı Payza'dan Hollandalı Wilders'ie tepki



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MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Sami Payza, Müslümanlara olan nefretiyle sık sık gündeme gelen Hollandalı ırkçı lider Wilders'in son olarak sosyal medya hesabı üzerinden Hz. Peygambere hakaretlerde bulunmasını kabul edilemez olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

MTSO Başkanı Sami Payza, Wilders'ın, sosyal medya hesabı üzerinden küstahça bir video paylaşarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) hakkında ağır hakaretlerde bulunmasının kabul edilir bir yanının olmadığını söyleyerek, bu tavrını nefretle kınadığını kaydetti. Payza, "İslam'ın yüce değerlerine ve Peygamber efendimize hakaret, fikir ve inanç hürriyeti içinde değerlendirilemez. Dinlere, peygamberlere, insanların kutsal değerlerine yönelik hakaretler fikir ya da eleştiri hürriyeti olarak görülemez. Bu alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimize yapılan ahlaksızca ve küstahça saldırıdır. Açıkça provokasyon ve düşmanlığa yönelik davranıştır. Unutulmamalıdır ki, Avrupa'nın bile kurtuluşuna vesile olacak olan İslam dininin peygamberine yapılan bu edepsizce saldırılar karşısında hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktır. Son yıllarda Müslümanları hedef alan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Peygamberimizi hedef alan haince ve alçakça saldırılar, dinimize ve peygamberimize zerre kadar halel getirmeyecektir. Yaptıkları her türlü terbiyesizliğe "Özgürlük" kılıfı uydurarak söz de "demokrasi havarisi" olduğunu ileri süren Avrupa'nın ve onun hamiliğini yapan Avrupa Birliği'nin bir haçlı zihniyeti edası ile hareket ettiği aşikardır. Umuyor ve diliyoruz ki: Avrupa bu tarihi sürecin sonunda yaptıkları hakaretlerin içine boğulacaktır" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



14.08.2017 15:12:22 TSI

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