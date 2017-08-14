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Kapalı Spor Salonu Kent Müzesi oluyor



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ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Işıklar'daki Kapalı Spor Salonu, kent müzesine dönüştürülmek üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

İnşaat çalışmaları başlayan Antalya Kent Müzesi Projesi kapsamında kent müzesine dönüştürülecek Işıklar'daki Kapalı Spor Salonu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Devir protokolü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından imzalandı. Başkan Türel, Antalya Kent Müzesi Projesi kapsamında Işıklar'daki Kapalı Spor Salonu'nun kent müzesine dönüştürülmesine yönelik projeleri olduğunu hatırlattı. Türel, "Bununla ilgili daha önce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Spor Bakanlığımızla bir protokol imzalamıştık. Bugün de spor salonunun yer teslimine yönelik protokol imzalıyoruz" dedi.



Son engel kalktı

Kent Müzesi inşaatının başladığını hatırlatan Başkan Menderes Türel, "Atatürk Stadyumu'nun yıkımı gerçekleştirilmişti. Orada halka açık bir park düzenlemesi çalışması yüklenici firma tarafından başlatıldı ve devam ediyor. Önümüzdeki tek engel Kapalı Spor Salonu'nun yer teslimine yönelikti. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyaretimizde arz ettiğimizde, yer teslimini hiç bekletilmeden, hemen Büyükşehir Belediyemize yapılması hususunda ek protokol talimatını verdi. Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan ek protokolü imzalayarak bize gönderdi. Biz de bugün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüzle birlikte bu protokolün bizim tarafımızda kalan imzalarını tamamladık. Böylelikle Kent Müzesi Projesi önündeki son engel de kalkmış oldu" diye konuştu.



Ana omurga kapalı spor salonu

Işıklar'daki Kapalı Spor Salonu'nu 30 Eylül itibariyle Kent Müzesi olarak düzenlemek üzere Gençlik Spor Bakanlığı'ndan teslim alacaklarını belirten Türel, "Kent Müzesi Projesi'nin ana omurgası Kapalı Spor Salonu'nun içerisi olacak. Buradaki inşai faaliyetler 30 Eylül'den sonra çok hızlı şekilde devam edecek. Bu kapsamda bir günde sorunu çözen Sayın Bakanımıza, Sayın Genel Müdürümüze, Sayın İl Müdürümüze ve bütün bakanlık yetkililerine teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.



Yeni salon Konyaaltına yapılacak

Başkan Menderes Türel, ek protokol kapsamında 1970'li yıllardan beri faaliyette olan, artık eskiyen ve kent müzesine dönüşen Işıklardaki Kapalı Spor Salonu'nun yerine Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne Konyaaltı ilçesinde 2 bin kişilik çok güzel bir kapalı spor salonunu yapacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak yeni salonun temellerini önümüzdeki aylarda atacaklarını aktaran Türel, "Yeni salonu tamamlayıp Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüze teslim etmiş olacağız. Bir taraftan eskimiş yapıları yıkıp onları müzeye dönüştürürken, çok daha güzel salonları Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mıza hediye ediyoruz, gençliğimizin hizmetine sunuyoruz."

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 15:13:18 TSI

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