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"Dönüşüm İyi Gelecek" çocuklar için sahnelenecek



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından hazırlanan "Dönüşüm İyi Gelecek" isimli ücretsiz çocuk tiyatrosu, Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda ve İnecik Mahallesi'nde sahnelenecek.

ÇEVKO tarafından hazırlanan ve çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı, geri dönüştürülebilen atıkların değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen "Dönüşüm İyi Gelecek" isimli çocuk tiyatrosu, Süleymanpaşa Belediyesi ve ÇEVKO işbirliği ile Süleymanpaşalı çocuklar için sahnelenecek.



"Tüm çocuklarımızı davet ediyorum"

ÇEVKO'nun çalışmalarını yakında takip ettiğini belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "ÇEVKO Vakfı, çalışmalarını takdir ettiğimiz bir vakıf. Biz de belediye olarak çevre bilincine ve geri dönüşüm kültürüne çok önem veriyoruz. Bu kültürün de halkımıza en iyi şekilde çocuklarımız üzerinden aksettirilebileceğini düşünüyoruz. Bu açıdan, ÇEVKO'nun hazırlamış olduğu "Dönüşüm İyi Gelecek" isimli çocuk tiyatrosuna destek veriyoruz. Süleymanpaşa'nın tüm çocuklarını bu oyunu izlemeye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda ve köyden dönüşen İnecik Mahallesi'nde çocukların beğenisine sunulacak oyun, ücretsiz olarak gösterilecek. Oyunun sahneleneceği yer ve zaman bilgileri ise şöyle:

20 Ağustos 2017 Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı, Saat: 17.00, Süleymanpaşa İnecik Mahallesi Köy Meydanı Saat: 19.30

(HLD-SÜ-Y)



14.08.2017 15:14:08 TSI

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