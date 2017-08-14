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Birlik Vakfı AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümünü kutladı



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GAZİANTEP (İHA) - Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, AK Parti'nin 16. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "AK Parti dönemi ile birlikte ülkemizde hayal bile edilemeyen yeniliklere ve reformlara imzalar atılmıştır" dedi.

Birlik Vakfı Gaziantep İl Başkanı Mehmet Fatih Aslan, AK Parti'nin kuruluşunun 16. Yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke üzerinde oynanan kirli oyunlara karşı AK Parti'nin Türkiye'de demokrasi anlayışını güçlendirerek cevap verdiğini söyledi. Aslan, AK Parti'nin kuruluş tarihi olan 14 Ağustos 2001'in Türk siyasi tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan ve kısa süre içinde halkımızın gönlünde taht kurmayı başaran AK Parti, halktan aldığı güçle, girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkmayı bilmiştir. AK Parti hükümetleri döneminde, her alanda yapılan reformlarla Türkiye'nin kaderinin değiştiğini, milletin egemenliği üzerindeki tüm vesayetlerin kaldırıldığını kaydeden Başkan Aslan, "2023 hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye'nin üzerinde, dış güçler ve onların yerli uzantıları tarafından her türlü kirli oyun oynanmasına rağmen, AK Parti Türkiye'nin demokrasi anlayışını güçlendirmiştir" diye konuştu.

(AKG-SD-Y)



14.08.2017 15:16:57 TSI

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