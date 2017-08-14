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Siirt'te mezarlıklara 'salavat' çeşmesi yaptırılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt'te ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş tarafından Zevye, Şeyh Musa ve Şeyh Devha mezarlıklarına, "salavat" ismi verilen çeşmeler yaptırılıyor.

Mezarlıklarda ölülerinin kabirlerini ziyaret eden vatandaşların su ihtiyacı karşılamak amacıyla yaptırılan çeşmenin, yapımında kullanılan taşların Mardin'in Midyat ilçesinden özel olarak getirildiği belirtildi. İlki Şeyh Musa Mezarlığının ön kısmına yaptırılan çeşmenin, özel kalıplarla hazırlanmış farklı desen ve motiflerden oluşuyor. Daha sonra Şeyh Devha ve Zevye mezarlıklarında aynısının yapılacağı belirtildi.

(MND-MP-Y)



14.08.2017 15:17:09 TSI

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