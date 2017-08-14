ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİİRT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Siirt'te mezarlıklara 'salavat' çeşmesi yaptırılıyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:15
Siirt'te mezarlıklara 'salavat' çeşmesi yaptırılıyor
Siirt'te mezarlıklara 'salavat' çeşmesi yaptırılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Siirt'te ismini vermek istemeyen hayırsever bir vatandaş tarafından Zevye, Şeyh Musa ve Şeyh Devha mezarlıklarına, "salavat" ismi verilen çeşmeler yaptırılıyor.
Mezarlıklarda ölülerinin kabirlerini ziyaret eden vatandaşların su ihtiyacı karşılamak amacıyla yaptırılan çeşmenin, yapımında kullanılan taşların Mardin'in Midyat ilçesinden özel olarak getirildiği belirtildi. İlki Şeyh Musa Mezarlığının ön kısmına yaptırılan çeşmenin, özel kalıplarla hazırlanmış farklı desen ve motiflerden oluşuyor. Daha sonra Şeyh Devha ve Zevye mezarlıklarında aynısının yapılacağı belirtildi.
(MND-MP-Y)

14.08.2017 15:17:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Siirt'te kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi
YEREL

SİİRT'TE KURBANLIK SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ
Siirt'te orman yangını
YEREL

SİİRT'TE ORMAN YANGINI
Botan İçme Suyu İstasyonu devreye girdi
YEREL

BOTAN İÇME SUYU İSTASYONU DEVREYE GİRDİ
Pervari-Beğendik yolu asfaltlanıyor
YEREL

PERVARİ-BEĞENDİK YOLU ASFALTLANIYOR
Siirt'ten 137 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı
YEREL

SİİRT'TEN 137 HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI