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Siirt'te kurbanlık satış ve kesim yerleri belirlendi



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş başkanlığında toplanan Kurban Hizmetleri Komisyonu, yaklaşan kurban bayramı öncesi kurbanlık satış ve kesim yerlerini belirledi.

Komisyondan yapılan açıklamada, "Kurban satış yeri olarak geçen yıllarda olduğu gibi, ilimiz eski Yetiştirme Yurdu karşısındaki alanın bu amaçla tahsis edilmesine, Belediye zabıta yetkililerince, bu alan dışında kurban satışı yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdi. Ayrıca Siirt Et Entegre Tesisi, Doğan Mahallesi Verem Savaş Dispanseri arkasındaki Rahimiye öğrenci yurdu bahçesi, Ulus Mahallesi Polis Lojmanları karşısındaki boş alan, Evren Mahallesi Polis Lojmanları içindeki boş alan, Özel Seyyid Ahmet Bedevi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü Bahçesi, Bahçelievler Mahallesi (Alparslan İlköğretim okulu yanındaki boş arsa), Kooperatif Mahallesi Huzur 2 sitesi karşısı (Abdullah Bağış Parkı Karşısı) kurbanlık kesim yerleri olarak belirlenmiştir" denildi.

(MND-MP-Y)



14.08.2017 15:17:58 TSI

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