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Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere karşılama



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ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi, üniversiteye kayıt yaptırmak için şehir dışından Antalya'ya gelen öğrencileri karşılayarak, bilgilendiriyor.

Konyaaltı Belediyesi, üniversite eğitimi almak için Antalya'yı tercih eden öğrencileri ilk karşılayan isimler arasında oldu. Konyaaltı Belediyesi tarafından Otobüs Terminali'nde kurulan stantta belediye çalışanları tarafından karşılanıyor. Burada bilgilendirilen öğrenciler servisler ile Akdeniz Üniversitesi'ne kayıt işlemleri için yönlendiriliyor. Kayıt işlemleri için gelen kız öğrencilere yönelik ise Konyaaltı Belediyesi'nin bu yıl hizmete girecek Kız Öğrenci Yurdu hakkında bilgi veriliyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencilerin ilk günlerde yaşadıkları sıkıntıları en aza indirmek için öğrencilere yardımcı olduklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Antalya'ya ilk kez gelen öğrencilerimizi otogarda karşılayıp, öğrencilerimize yardımcı oluyoruz. Kayıt işlemleri için gerekli yerlere yönlendirmeler yaparak, şehrimiz ve bölgemiz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Konyaaltı Belediyesi olarak ta bu yıl kız öğrencilerimize yurt imkanı sunacağız. Konyaaltı Belediyesi Kız Yurdu çalışmalarımızda sona geldik. Yeni eğitim-öğretim döneminde kız yurdumuz hizmete girecek. Antalya'mıza gelen tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyerek, başarılar diliyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, üniversite kayıtları için Antalya'ya gelen öğrencilere 18 Ağustos Cuma gününe kadar otogarda rehberlik hizmeti verecek.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 15:18:19 TSI

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