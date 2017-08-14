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Diyarbekirspor'dan bir transfer daha

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:17
Diyarbekirspor'dan bir transfer daha

Mehmet Çakan
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı ekip, önceki gün Eskişehirspor'un eski futbolcularından Gökhan Köseoğlu'nu renklerine bağladı.
Geçen sezon Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübünün formasını giyen ve stoper mevkisine görev yapan Gökhan Köseoğlu ile önceki gün resmi anlaşma sağlandı. Eskişehir doğumlu olan 24 yaşındaki futbolcu, Diyarbekirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Diyarbekirspor'a gelerek futbol yaşantısına yeni bir sayfa açtığını dile getiren Gökhan Köseoğlu, "Artık Diyarbekirspor'un başarısı için ter dökeceğim. Burada başarılı olup şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bana güvenenlerin inancını boşa çıkarmayacağım" dedi.
(MÇ-MP-Y)

14.08.2017 15:19:48 TSI
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