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Marmaris'te dev proje 29 Ekim'de hizmete açılacak



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Şehiriçi Bisiklet Yolları, İçmeler Atatürk Bilim ve Eğitim Parkı projelerinden sonra Marmaris'e bugüne kadar yapılmış en büyük yeşil alan projesi için kolları sıvadı.

20 bin metrekarelik alana kurulacak Burunucu Rekreasyon Alanı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağı müjdesini veren Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, parkın ülke genelinde yapılmış ender projelerden biri olduğunu söyledi. 12 Ağustos Cumartesi günü Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, beraberindeki meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim amirleriyle Burunucu Rekreasyon Alanı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Park ve Bahçeler Müdürü Ali Erdil'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Başkan Ali Acar, Türkiye'de örneğine az rastlanan bir prestij projesini Marmaris'e kazandıracaklarını ifade ederek; "Ekiplerimiz canla başla çalışarak Marmaris'e güzel projeler kazandırıyor. Burunucu Mevki Rekreasyon Alanı Projesi'de Marmarisimiz için çok özel bir prestij projesi olacak. 20 bin metrekarelik alan içerisinde deniz kenarında yaptığımız bu projemiz Marmarisli vatandaşlarımızın büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Burada vatandaşlarımız hem denize girebilecek hem de kontrollü bir şekilde balık tutabilecek. Bunların dışında spor yapabilecekleri özel tartan pist hazırlanacak. Aileler burada çocuklarıyla bütün gün zaman geçirebilecekler" dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Açılacak

Projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılacağı müjdesini veren Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar sözlerini şöyle sürdürdü: "Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri canla başla bu proje için çalışıyor. Ekiplerimizin azimli çalışmaları sonucunda bu projemizi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yetiştirerek, görkemli bir açılışla Marmarisli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bütün ekiplerimizin emeğine, yüreğine, eline, koluna sağlık diyerek, herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner ve Meclis Üyesi Niyazi Yiğit de deniz temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Ardından Başkan Ali Acar ve beraberindekiler sahada çalışan işçilerle birlikte kahvaltı yaptı.

20 Bin Metrekarelik Proje

Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Günnücek Milli Parkı arasında yer alan dolgu alanında deniz, orman ve doğal azmak ile iç içe olacak olan proje, Marmaris Belediyesi'nin en önemli prestij projelerinden biri olacak.

Projede tartan pistli koşu parkuru, piknik alanları ve kuş gözetleme kulesi, Marmaris milli parkı ekosistem bilgilendirme panolarının yanı sıra azmak seyir platformları da yer alacak. Marmaris'in en büyük rekreasyon alanında deniz tutkunları için de plaj düzenlemesi yapılacak. Böylece isteyen denizden de faydalanabilecek. Çocukların için farklı oyun grupları da park içindeki yerlerini alacak.

(VE-MB-Y)



14.08.2017 15:20:10 TSI

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