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MHP Kadın Kolları'nda Şerife Kurt dönemi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Milliyetçi Hareket Patisi (MHP) Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Şerife Kurt getirildi.

MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın, MHP Salihli Kadın Kolları yönetimini oluşturması için Şerife Kurt'a yetki verdi. Akın, Kurt'un, Ağustos 2011 yılında Hakkari Çukurca'da Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turan Kurt'un eşi olduğunu söyledi. MHP İlçe Başkanı Akın, Kadın Kolları Başkanlığına atanan Şerife Kurt'un teşkilatlarına yeni bir ivme kazandıracağına inancının tam olduğuna vurgu yaptı. Kadın Kollarını yönetimi yetkisi verilen Şerife Kurt'un parti binasında bayanlarla ilk toplantısını gerçekleştirdiğini ifade eden Akın, yönetim kurulu ile görevlendirilmenin belirlendiğinde bunu basın açıklaması ile duyuracaklarını dile getirdi.

MHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Şerife Kurt ise duyulan güveni boşa çıkarmayacağını belirterek, MHP'nin başarıya ulaşması için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

(BA-AY-Y)



14.08.2017 15:21:05 TSI

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