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Kaymakam Taşdan, okulları denetledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:20
Kaymakam Taşdan, okulları denetledi
Kaymakam Taşdan, okulları denetledi

(Fotoğraflı)

Ali Tandoğan
MERSİN (İHA) - Mersin'in Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan, 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, ilçe merkezinde eğitim-öğretim veren bazı okullarda denetlemelerde bulundu.
Okul incelemelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in eşlik ettiği Kaymakam Taşdan, Bozyazı İlkokulu, 15 Temmuz Milli İrade ve Teknik Anadolu Lisesi, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu ve Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde incelemelerde bulunarak, okul müdürlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaat ve onarım çalışmaları devam eden okul binalarının fiziki yapıları ve okullardaki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Taşdan, tespit ettiği aksaklıkların hızlı bir şekilde giderilmesi yönünde yetkililere talimat verdi.
Taşdan, okul gezilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yeni eğitim-öğretim öncesi okullardaki eksiklikleri yerinde görüp incelemek üzere ziyaretlerini hızlandırdığını belirterek, ilçedeki eğitim ve öğretim kalitesinin artması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Onarım ve donatım çalışmalarının devam ettiği Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu'nda da incelemelerde bulunan Taşdan, müteahhit firma yetkilisinden bilgiler aldı. Bozyazı'ya gelecek olan öğrencilerin sağlıklı koşullar içerisinde barınmalarını sağlamak için yurdun onarım ve donanımına 1,5 milyon lira harcadıklarını söyleyen Taşdan, "Yurdumuz 156 erkek öğrenci kapasiteli, ihtiyaç duyulursa artırılabilir. Yurt binası öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış. Her odada 4 öğrenci sağlıklı koşullar içerisinde kalacak. Öğrencilerimizin rahatı için yurtta her türlü önlem ve tedbir alınmıştır" dedi.
15 Temmuz Milli İrade ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılacak olan kreşi gezen Taşdan, kreşe 3-5 yaş arası çocukların kabul edileceğini, özellikle çalışan anneler için yararlı olacağını dile getirdi. İsteyen her ailenin çocuğunu kreşe yazdırabileceğini de belirten Taşdan, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Bozyazı'da bulunan tüm okulları gezerek, varsa eksikliklerini tespit edip çözmek ve sağlıklı ortam ve koşullarda yeni eğitim öğretim yılına başlamak istediklerini sözlerine ekledi.
(ALT-Y)

14.08.2017 15:21:56 TSI
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