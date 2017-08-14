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Zekiye Kaya, Peak Lenin zirvesinde



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dağcılık İl Temsilcisi-Pusula Arama Kurtarma Doğa Sporları Derneği (PADOK) Başkan Yardımcısı Zekiye Kaya, Kırgızistan'ın Pamir Dağları silsilesinde bulunan 7 bin 134 metre yükseklikteki Peak Lenin Dağı tırmanışında zirve yaptı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından son 3 yıldaki tırmanışların değerlendirildiği ve yoğun bir tırmanış programı içerisinde denemeye tabi tutulan 51 dağcı arasından ilk 6'ya giren Zekiye Kaya, 'Yüksek İrtifa Milli Takıma' seçildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2017 yıllık faaliyet programında yer alan Lenin Tırmanışı için Milli Takım'a seçilen Kütahya Dağcılık İl Temsilcisi ve PADOK Başkan Yardımcısı Zekiye Kaya ile ekip arkadaşları İbrahim Akçay, İbrahim Çelik, Muhammed Yılmaz, Yılmaz Seferoğlu, Semra Keskin'in 7 bin 134 metre yükseklikteki Peak Lenin Dağı tırmanışı 24 Temmuz'da başladı.

Zekiye Kaya, İbrahim Akçay, İbrahim Çelik, Muhammed Yılmaz, Yılmaz Seferoğlu 7 bin 134 metre yükseklikteki zirveyi başarıyla tamamladı.

Karlı ve buzlu dağda kamp kuran, olumsuz hava şartlarına adeta meydan okuyan Zekiye Kaya, 20 gün süren bir tırmanışla Asya Kıtası'nın en yüksek zirvelerinden biri olan Peak Lenin Dağı'nda 7 bin 134 metrede Atatürk motifli Türk bayrağını dalgalandırdı.

Dağcılığın kendisi için büyük bir tutku ve yaşam felsefesi olduğunu ifade eden Kütahya Dağcılık İl Temsilcisi ve PADOK Başkan Yardımcısı Zekiye Kaya, bu yolda birçok zorlu etap ve antrenman gerçekleştirip hedefe ulaştığını söyledi.

Ağustos'un 12'sinde faaliyeti sorunsuz şekilde tamamlayarak yurda dönen Zekiye Kaya, Kütahya'da Pusula Arama Kurtarma Doğa Sporları Derneği üyeleri tarafından büyük bir heyecan ve gururla karşılandı. (EFE)



14.08.2017 15:22:34 TSI

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