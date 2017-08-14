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Gazi Emet Anadolu Lisesinin LYS başarısı yüzde 71



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - LYS tercih ve yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından 86 mezunu bulunan Gazi Emet Anadolu Lisesinde 46 öğrencinin 4 yıllık, 15 öğrencinin ise 2 yıllık okullara yerleştirildiği belirtildi.

61 öğrencisini yükseköğrenime göndererek yüzde 71'lik bir başarıya imza atan Gazi Emet Anadolu Lisesi Üniversite sınavlarında aldığı sonuçlarla yüz güldürmeye devam ediyor.

Gazi Emet Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Uysal, eğitimde öncü okullardan birisi olduklarının bu sonuçlarla tescillendiğini belirterek, öğretmen, öğrenci ve İlçe Milli Eğitim yöneticilerini tebrik edip, öğrencilere üniversite hayatlarından başarılar diledi.(EFE)



14.08.2017 15:22:54 TSI

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