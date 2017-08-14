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Sindelhöyük Mahallesinde asfalt çalışmalarına başlandı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:22
Sindelhöyük Mahallesinde asfalt çalışmalarına başlandı

KAYSERİ (İHA) - Merkez mahallelerle birlikte köylerde de asfalt çalışmalarını beraberinde götüren Develi Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarına Sindelhöyük Mahallesinde başladı.
Çalışmalar kapsamında öncelikle mahalle içerisindeki anayolları soğuk asfaltla kaplayacak ekipler 9 kilometrelik yolu asfaltla kapladıktan sonra mahalle içerisinde de sathi kaplama çalışmalarına devam edecek.
Çalışmalara hızlı bir şekilde başlandığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde ve caddelerde de devam edeceğini belirtti.
(SK)

14.08.2017 15:24:09 TSI
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