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Sokak lambalarına bakım



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Antalya, Burdur ve Isparta'daki tüm sokak lambalarının bakımını tamamladı.

Antalya, Isparta ve Burdur illerinde elektrik dağıtım hizmeti sağlayan AEDAŞ, toplam 249 bin 270 armatürü kontrol ederek sorun tespit edilen 20 bin 590 armatürün bakım ve onarımını gerçekleştirip çalışır hale getirdi. Bakım ihtiyacı bulunan 20 bin 590 armatür olduğunu belirleyen ekipler, söz konusu armatürleri onararak çalışır hale getirdi.



Müdüroğlu: "Daha aydınlık sokaklar için çalışıyoruz"

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin sürekli ve kesintisiz elektrik temininden geçtiğine inanıyoruz. Aydınlatma da kaliteli elektrik dağıtım hizmetinin temellerinden birini oluşturuyor. Bu yüzden planlı bakım ve onarım çalışmalarımız dahilinde enerjinin sürekliliğini sağlamak üzere armatür bakımlarına ayrı bir önem gösteriyoruz. Ekiplerimizin büyük bir özveriyle yürüttüğü ve kısa sürede tamamlanan bu çalışma sayesinde hizmet bölgemizdeki elektrik kalitesini büyük oranda artırdık. Gösterdikleri azim ve performans için çalışma arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Amacımız, hizmet verdiğimiz şehirlerin daima aydınlık olması ve abonelerimizin kendilerini güvende hissetmeleri. Daha aydınlık sokaklar için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



14.08.2017 15:26:58 TSI

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