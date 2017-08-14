YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne Belediyesi Kurtdere Güreşleri'nde

Edirne Belediyesi Kurtdere Güreşleri'nde



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan için düzenlenen 37'nci Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'nde, Karesi Belediyesi'ni yalnız bırakmadı.

Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nden sonra düzenlenen en büyük yağlı güreş organizasyonlarından biri olan Kurdereli Güreşleri'nin 37'ncisi gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi Güreş Kulübü'nün sporcusu olan Doğuş Pınar, Teşvik-1 boyda ikinci olurken Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan adına Başaltında dereceye giren pehlivanlara ödüllerini takdim etti.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve AKP Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile birlikte Başaltında birinci olan Süleyman Başar, İkinci olan Furkan Durmuş Altın ile Başaltı üçüncüleri Tolga Turan ve Mustafa Yenisancak'a ödüllerini takdim etti. Edirne Belediyesi Güreş Kulübü'nün sporcusu Doğuş Pınar ise önemli bir başarıya imza attı. Teşvik-1 Boy'da güreşen Pınar, ikincilik kürsüsünün de sahibi oldu. Kurtdere Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerde Ali Gürbüz'ü finalde yenen Orhan Okulu Başpehlivan oldu. Üst üste 3 kez Kurtdereli Güreşleri'nin başpehlivanı olan Orhan Okulu, altın kemerin de ebedi sahibi oldu.

Edirne Belediyesi, Karesi Belediyesi'ni bu önemli organizasyonda yalnız bırakmadı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan, Edirne Belediye Meclis Üyesi Hakan Giyik, Edirne Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü İbrahim Doğan, Edirne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selim Bilginkaya Kurtdereli Güreşleri'ne katıldı

(AC-MEF-Y)



14.08.2017 15:27:30 TSI

NNNN

