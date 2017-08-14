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Cide Tuğtepe Mesire alanı vatandaşların hizmetine açıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Salman

KASTAMONU (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, tabiatla bütünleşmesini sağlayan mesire alan çalışmalarını bütün yurtta sürdürüyor.

Bu kapsamda Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunan Tuğtepe B Tipi Mesire Alanının bakımı yapılarak, yüksek kalite standartlarıyla yeniden vatandaşların hizmetine sunuldu.

Cide Belediyesine 29 yıllığına kiralanan Tuğtepe Mesire Yeri, eşsiz Cide ve Karadeniz manzarasıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Karadeniz sahilini ve Cide'yi taçlandıran Tuğtepe Mesire Alanını yılda 25 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Vatandaşlarımız burada aileleriyle birlikte şehrin stresinden uzaklaşıp, tabiatta huzur bulacak. Vatandaşlarımızın konforu için alandaki tesislerin yapımına da hızla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(Vİ-İÇ)



14.08.2017 15:28:00 TSI

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