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10.Uluslararası antepfıstığı kültür ve sanat festivali başlıyor



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 10.'sunu düzenlediği "Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali", 19-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında şefler ve gurmelerle antepfıstığı hasat şenliği ve paneli, geleneksel el sanatları stantları, Ankara Seymenler mehteran takımı performansları ve halkoyunları gösterileri, yarışmalar, çocuk ve yetişkin tiyatroları, Buray ve Zara'nın sahne alacağı konserler olmak üzere birçok etkinlik düzenlenecek.

10.Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali, 19 Ağustos'ta Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, mutfak şefleri ve yatırımcılarının katılımlarıyla yapılacak olan "Antepfıstığı Hasadı" ile başlayacak ve Antepfıstığı Festivali korteji düzenlenecek.

Ünlü sanatçı Zara ve Buray konseri

Festival açılış konseri konuk sanatçı Zara'nın katılımıyla gerçekleşecek.

20 Ağustos Pazar günü ise festival çeşitli etkinliklerle devam edecek. Antep Fıstığı Bilgi Yarışması, Çocuk Tiyatrosu "Niloya", GASMEK Yöresel Yemek Yarışması, halkoyunları gösterileri, En Bakımlı Bahçe Yarışması-Antepfıstığı Bilgi Yarışması-GASMEK Yöresel Yemek Yarışması ödül törenleri, yetişkin tiyatrosu "Çeled Uşaglar Fıstık Festivali Özel Gösterisi" ve festival kapanış konseri konuk sanatçı Buray ile sona erecek. Geleneksel El Sanatları sanatkarlarının katılımlarıyla gerçekleşecek olan "Geleneksel Sanatlar Şöleni" kapsamında Fıstık Park'ta açılacak olan stantlarda; Gaziantep'in yöresel ürünlerinin yanı sıra, İzmir'deki iğne oyası ve Türk işlemeleri, kitre bebek, nazar boncuğu, ahşap oyuncak, keçe, Eskişehir'e ait Lüle taşı, Mardin'in meşhur Telkari, camaltı, Trabzon'un Kazaziye, Denizli'nin Dokuma, Kahramanmaraş'a ait Sim sırma, Tokat yöresinden Tahta baskı, Bartın Tel kırma ve ipek koza, Mersin'in özel Mut kilimleri ve Erzurum'a ait Oltu taşı gibi ürünler festival boyunca sergilenecek.

(AKG-SD-Y)



14.08.2017 15:29:00 TSI

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