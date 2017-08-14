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Burhaniye'de yaz kampı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:28
Burhaniye'de yaz kampı
Burhaniye'de yaz kampı
- Bu kampta öğrenciler hem eğleniyor, hem de tarımı öğreniyorlar

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Uysal, 'Eğlenerek Üretiyorum Yaz Kampı' 7. gurup öğrencilerini törenle kampa uğurladı.
Aileleri ile birlikte belediye önüne gelen öğrencileri, Belediye Başkanı Necdet Uysal tarafından uğurladı. Bir hafta boyunca tarım kampında ürün yetiştirip satacak ve değişik spor ve sosyal faaliyetlerde bulunacak olan öğrenciler, Cuma günü kamptan ayrılacak. Orjan tatil sitesi yakınlarındaki Burhaniye Meslek Yüksekokulu'nda konaklayacak öğrenciler, 5 gün süreyle teknolojiden toprakla haşır neşir olacaklar. Öğrencileri uğurlayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, öğrencilere kamp hakkında kısa bir bilgi verirken kampın öneminden bahsetti. Başkan Uysal, "Kampta ürün yetiştirmeyi öğreneceksiniz. Soframızdaki yiyeceklerin nasıl yetiştiğini öğreneceksiniz. Telefonlardan uzak bir hafta boyunca kendi yaşıtlarınızla vakit geçirmenin tadını çıkaracaksınız. Güzel vakit geçireceğinize inanıyorum" dedi.
(FT)

14.08.2017 15:31:17 TSI
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