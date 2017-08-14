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Kastamonulu gençler, Şehit Eren Bülbül'ü zirveye bayrak dikerek andı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:29
Kastamonulu gençler, Şehit Eren Bülbül'ü zirveye bayrak dikerek andı
Kastamonulu gençler, Şehit Eren Bülbül'ü zirveye bayrak dikerek andı

(Fotoğraflı)

Mehmet Salman
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde gençler, Trabzon Maçka'da şehit düşen Eren Bülbül'ü anmak için zirveye dev Türk bayrağı dikti.
Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıya dikkat çekmek ve tepki göstermek için Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Sipahi Köyünün gençleri, farklı bir etkinlik gerçekleştirdiler. Sosyal medya üzerinde haberleşerek bir araya gelen gençler, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesine tepki gösterdi.
Gençler, Cide'nin zirvesi Geboğlu Tepesine çıkarak şanlı Türk bayrağını diktiler. Grup adına açıklama yapan Ramazan Arslan, "Terör örgütünün Karadeniz'de barınma şansı yok. Vur kaç yaparak sesini duyurmaya kirli emellerine ulaşmaya çalışıyor. Tüm terör örgütleri şunu iyi bilsin; Bizde Erenler, Ferhatlar bitmez, bitmeyecek. Bu hainler hiçbir şekilde amaçlarına ulaşamayacaklar. Terörle mücadele sonuna kadar devam etmeli, hükümet ve devletimizin bu mücadelede yanındayız" dedi
Ramazan Arslan, "Eren Bülbül, henüz 16 yaşındaydı. Çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül şehit oldu. Ülke ve vatan sevdasının yaşı yok" ifadesini kullandı.
(Vİ-ÖK-Y)

14.08.2017 15:31:24 TSI
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