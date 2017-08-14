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Söke'de yeni fakülte binası faaliyete geçiyor



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) öncülüğünde yapımı tamamlanmasına rağmen, çıkan küçük pürüzler nedeniyle faaliyete geçemeyen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası, 2017-2018 eğitim yılında üniversite öğrencilerine kapılarını açacak.

Başta ısınma ve tefrişat eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar hızlanırken, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, yeni binanın bu eğitim yılında faaliyete geçeceğini söyledi. Sökelilerin katkılarıyla yapımı tamamlanan ikinci fakülte binası olmasının yanında 13 Bin m2 kapalı alana sahip.

Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neval Genç; "Mimarlık ve Tasarım Fakültesi binası yapımının SÖKEV tarafından tamamlanmasının ardından bir takım küçük eksiklileri vardı. Binanın ısınmayla ilgili olan sorunu, doğalgaz bağlantılarının yapılmasıyla tamamlanacak. Binayı önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde peyderpey kullanmaya başlayacağız. SÖKEV ve ADÜ işbirliği ile tefrişatının da tamamlanasıyla bu dönem yeni gelen öğrencilerimizle birlikte yeni binamızı faaliyete geçirmek istiyoruz. Bu artık bir zorunluluk haline geldi. Çünkü mevcut İşletme Fakültesi binamız yetersiz gelmeye başladı. SÖKEV'e, Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere tüm STK'lara teşekkür etmek istiyorum. Sökeli hayırseverler her zaman üniversitemizin her birimine destek veriyor" diye konuştu.

(LT-MB-Y)



14.08.2017 15:33:02 TSI

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