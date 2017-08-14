YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gölköy'de asfalt seferberliği

Gölköy'de asfalt seferberliği



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, geçen yıl 5,5 km'si sıcak asfalta kavuşturulan Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yoldaki incelemelerin ardından Direkli Mahallesi halkıyla bir araya gelen Başkan Yılmaz, "17 km'lik yolun 10 km'si sıcak asfalta kavuşturulmuş olup, kalan kısımlarda ise çalışmalarımız devam ediyor. Yıl sonunda final yaparak insanımıza hak ettiği konforu yaşatacağız" dedi.



Yolun 10 km'sinde çalışmalar tamamlandı

Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, birçok noktada iş makinesi ve asfalt ekibiyle birlikte alt yapı çalışması yaptıklarına dikkat çeken Başkan Enver Yılmaz, "Bu yıl içerisinde 35.4 km sıcak asfalt dökümü gerçekleştirdiğimiz Gölköy ilçemizde, vatandaşlarımızın özlemle beklediği Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunda incelemelerde bulunduk. Toplam uzunluğu 17 km olan ve 10 km'si sıcak asfaltla buluşturulan güzergâhta yaptığımız çalışmalardan halkımızın oldukça memnun ve yüzünün gülüyor olması bizleri de mutlu etti. Sürdürdüğümüz çalışmaları yıl sonuna tamamlayarak halkımıza ulaşımda konforlu yollar sunmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Gölköy-Çetilli-Ahmetli-Direkli bağlantı yolunun yanı sıra ilçede önemli güzergahlardan biri olan Alanyurt-Karahasan-Düzyayla bağlantı yolunda da çalışmalar sürüyor. Toplam uzunluğu 13.5 km olan yolun 3.5 km'si sıcak asfalta kavuşturulurken, kalan kısımlarında ise altyapı ve yol genişletme çalışması yapılarak yol sıcak asfalta hazır hâle getiriliyor.

(MAK-SLH-Y)



14.08.2017 15:33:24 TSI

NNNN

