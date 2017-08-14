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Patnoslu tosunlar Mudanya'da



(Fotoğraflı)



Levent Kaya

BURSA (İHA) - Kurban bayramı için Patnos'dan Mudanya'ya getirilen tosunlar satışa çıkarıldı.

Kurban bayramına sayılı günler kala kurban pazarlarında hareketlilik artıyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurban pazarına getirilen farklı cins kurbanlıklardan en çok ilgiyi çekenler ise tosunlar. Kurban bayramına günler kala Ağrı Patnos'dan getirilen kurbanlık tosunlar fiyatlarıyla da dudak uçurtuyor. 13 bin liradan başlayan fiyatıyla pazarın en pahalı hayvanlarından olan tosunların fiyatı 15 bin liraya kadar çıkıyor. Her gün kilolarca yem verilerek beslenen tosunların bakımı diğer kurbanlara göre daha meşakkatli.

(İDR-MŞ)



14.08.2017 15:35:09 TSI

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