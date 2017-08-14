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Yerköprü Şelalesi Türkiye'nin çekim merkezlerinden biri haline getiriliyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:42
Yerköprü Şelalesi Türkiye'nin çekim merkezlerinden biri haline getiriliyor
Yerköprü Şelalesi Türkiye'nin çekim merkezlerinden biri haline getiriliyor

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal güzelliklerinden olan Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi ve çevresini Türkiye'nin çekim merkezlerinden biri haline getirmek için düzenleme çalışmaları yapıyor.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hadim'de bulunan ve Türkiye'nin sayılı doğal güzelliklerinden olan Yerköprü Şelalesi ve çevresinde düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Yerköprü Şelalesi'nin Konya'nın simge olmuş doğal güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, bölgeye ulaşımın daha kolay olması ve gidenlerin rahat etmesi için çeşitli düzenleme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bu nedenle Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi'ni başlattıklarını kaydeden Başkan Akyürek, çalışmaların ilk etabında mevcut yolun genişletildiğini, elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının tamamlandığını, çay bahçesi ile sosyal alanların yapımında son aşamaya gelindiğini söyledi. Yol çalışmaları tamamlandıktan sonra bölgeyi granitle kaplayacaklarını kaydeden Başkan Akyürek, bölgede rahat vakit geçirebilmesi için hazırlanan kamelyaların da kısa süre içinde yerleştireceğini kaydetti.
Yerköprü Şelalesi Çevre Düzenleme Projesi'nin önümüzdeki ay tamamlanacak ilk etap maliyeti 5 milyon 200 bin lira olurken ikinci etabın ihalesi de bugün yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi, ikinci etapta da nehrin karşısında çocuk oyun alanları, piknik ve dinlenme alanları, kamelyalar, seyir kuleleri, mescit ve sosyal alanlar yapacak. İhalenin sonuçlanmasının ardından ikinci etap çalışmalarına başlanacak.
(AH-Y)

14.08.2017 15:45:11 TSI
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