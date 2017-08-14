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Başkan Sekmen ilçelerde vatandaşların sorunlarını dinliyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ilçelerde vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Vaktinin büyük çoğunluğunu ilçelerde geçiren Başkan Sekmen, bu kez de Tekman, Karaçoban ve Hınıs'a çıkarma yaptı. Tekman Kaymakamı Kemal Karahan, Karaçoban Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ve Hınıs Kaymakamı Bülent Ay ile görüşen Başkan Sekmen, muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya geldi. İlçe gezilerinde çalışmaları da denetleyen Sekmen, yatırımların fiziki gerçekleşmelerini yerinde gözlemledi.

İlçe gezileriyle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Mehmet Sekmen, "Karaçoban, Hınıs ve Tekman'a çıkarma yaparak kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla buluştuk. Muhtarlarla yaptığımız görüşmelerde ilçelerdeki sorunları bir kez daha yerinde gözlemledik. Alt ve üstyapı çalışmaları kent merkeziyle aynı anda devam eden ilçelerimizdeki yatırım seferberliğimiz inşallah kat ve kat artarak devam edecek" dedi.

(ERZ-ÖB-Y)



14.08.2017 15:46:00 TSI

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