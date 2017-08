YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekili Köse: "Millete hizmet yolunda 16 yıl"

ANTALYA (İHA) - AK Parti'nin kuruluşunun 16 yılı dolayısıyla Antalya Milletvekili Mustafa Köse, ülkenin büyümesi için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Antalya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Köse, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Köse, kendini millete hizmete adamış AK Kadroların, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

14 Ağustos 2001 günü kurulan AK Parti'nin hizmete devam ettiğini belirten Köse, "AK Parti Hükümetlerinin görevde olduğu 15 yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımlardan kat kat fazlası gerçekleştirildi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, turizmde ülkemiz çağ atladı" dedi.

AK Parti kadrolarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini ifade eden Köse, "Kuruluşundan bir yıl sonra iktidar olan ve 15 yıldır milletin teveccühü ile iktidarda kalan AK Parti'yi bugünlere getiren birlik ve beraberliğimizdir. Biz milletimizle bir olduk. Eski siyaset anlayışını bir kenara bırakarak, her zaman milletimizle birlikte olduk. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz her sözün arkasında durduk" diye konuştu.

AK Parti'nin ülkeyi tarihi yatırımlarla buluşturduğunu ifade eden Köse, "Marmaray ile araçları denizin altından geçirerek, ecdadımızın hayalini gerçekleştirdik. Yaptığımız duble yollarla, hızlı trenlerle ulaşımı çok daha kolay hale getirdik. Uçaklar, artık sadece zenginlerin kullandığı bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Yaptığımız havalimanlarıyla, ülkemizin her köşesini hava ulaşım ağına bağladık. Avrupa'nın en büyük havalimanının inşaatı devam ediyor. İstanbul 3. Havalimanı ile dünyanın aktarma merkezi Türkiye olacak" dedi.

Bu yatırımların ülkenin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenleri rahatsız ettiğini belirten Milletvekili Mustafa Köse, "Ekonomik manipülasyonlarla, terör örgütlerini maşa olarak kullanan bu şer odakları, her fırsatta bizi yok etmeye çalışıyor. Ülkemizin büyümesini ve gelişmesini önlemek için içimizdeki FETÖ hainlerinin 15 Temmuz günü gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, vatanına-milletine bağlı milyonlar tarafından bertaraf edildi. Hiçbir güç, hiçbir hain, inandığımız bu yoldan bizi çeviremeyecek. Güçlü ve büyük Türkiye hayalinden kimse bizi geri döndüremeyecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığı ile AK Parti'nin daha da büyüyeceğini savunan Köse, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız İl Danışma Meclisimize gelerek, partililerimizle buluşarak, bu önemli günde bizlerle birlikte oldu. Kendisine tüm Antalya halkı adına teşekkür ediyoruz. Bu kutlu davanın bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. AK Parti sadece bugünün değil, uzun yıllar ülkemize sevdalı kişilerin buluştuğu ve hizmet ürettiği bir parti olmaya devam edecektir" dedi.

