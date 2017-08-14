ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Milletvekili Köse: "Millete hizmet yolunda 16 yıl"

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:44
Milletvekili Köse: "Millete hizmet yolunda 16 yıl"
Milletvekili Köse: "Millete hizmet yolunda 16 yıl"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti'nin kuruluşunun 16 yılı dolayısıyla Antalya Milletvekili Mustafa Köse, ülkenin büyümesi için durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Antalya Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mustafa Köse, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Köse, kendini millete hizmete adamış AK Kadroların, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
14 Ağustos 2001 günü kurulan AK Parti'nin hizmete devam ettiğini belirten Köse, "AK Parti Hükümetlerinin görevde olduğu 15 yılda, Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımlardan kat kat fazlası gerçekleştirildi. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda, turizmde ülkemiz çağ atladı" dedi.
AK Parti kadrolarının birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğini ifade eden Köse, "Kuruluşundan bir yıl sonra iktidar olan ve 15 yıldır milletin teveccühü ile iktidarda kalan AK Parti'yi bugünlere getiren birlik ve beraberliğimizdir. Biz milletimizle bir olduk. Eski siyaset anlayışını bir kenara bırakarak, her zaman milletimizle birlikte olduk. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz her sözün arkasında durduk" diye konuştu.
AK Parti'nin ülkeyi tarihi yatırımlarla buluşturduğunu ifade eden Köse, "Marmaray ile araçları denizin altından geçirerek, ecdadımızın hayalini gerçekleştirdik. Yaptığımız duble yollarla, hızlı trenlerle ulaşımı çok daha kolay hale getirdik. Uçaklar, artık sadece zenginlerin kullandığı bir ulaşım aracı olmaktan çıktı. Yaptığımız havalimanlarıyla, ülkemizin her köşesini hava ulaşım ağına bağladık. Avrupa'nın en büyük havalimanının inşaatı devam ediyor. İstanbul 3. Havalimanı ile dünyanın aktarma merkezi Türkiye olacak" dedi.
Bu yatırımların ülkenin büyümesini ve güçlenmesini istemeyenleri rahatsız ettiğini belirten Milletvekili Mustafa Köse, "Ekonomik manipülasyonlarla, terör örgütlerini maşa olarak kullanan bu şer odakları, her fırsatta bizi yok etmeye çalışıyor. Ülkemizin büyümesini ve gelişmesini önlemek için içimizdeki FETÖ hainlerinin 15 Temmuz günü gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi, vatanına-milletine bağlı milyonlar tarafından bertaraf edildi. Hiçbir güç, hiçbir hain, inandığımız bu yoldan bizi çeviremeyecek. Güçlü ve büyük Türkiye hayalinden kimse bizi geri döndüremeyecek."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkanlığı ile AK Parti'nin daha da büyüyeceğini savunan Köse, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımız İl Danışma Meclisimize gelerek, partililerimizle buluşarak, bu önemli günde bizlerle birlikte oldu. Kendisine tüm Antalya halkı adına teşekkür ediyoruz. Bu kutlu davanın bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. AK Parti sadece bugünün değil, uzun yıllar ülkemize sevdalı kişilerin buluştuğu ve hizmet ürettiği bir parti olmaya devam edecektir" dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

14.08.2017 15:47:23 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'nin 16 Kuruluş Yıldönümü
YEREL

AK PARTİ'NİN 16 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Haydi Kızlar Kampa Projesi
YEREL

HAYDİ KIZLAR KAMPA PROJESİ
Sokak lambalarına bakım
YEREL

SOKAK LAMBALARINA BAKIM
Konyaaltı Belediyesi'nden öğrencilere karşılama
YEREL

KONYAALTI BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE KARŞILAMA
Kapalı Spor Salonu Kent Müzesi oluyor
YEREL

KAPALI SPOR SALONU KENT MÜZESİ OLUYOR
Orhan Okulu, Altın Kemerin ebedi sahibi oldu
YEREL

ORHAN OKULU, ALTIN KEMERİN EBEDİ SAHİBİ OLDU
Gazipaşa Esenpınar'a yol hizmeti
YEREL

GAZİPAŞA ESENPINAR'A YOL HİZMETİ
İmam Hatip öğrencileri yaz kampında
YEREL

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİ YAZ KAMPINDA
Kepez'den gençlere çevre bilinci
YEREL

KEPEZ'DEN GENÇLERE ÇEVRE BİLİNCİ
Manavgat Kitap Günleri devam ediyor
YEREL

MANAVGAT KİTAP GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Duraliler'e çevre düzenlemesi
YEREL

DURALİLER'E ÇEVRE DÜZENLEMESİ
Büyekşehir'den otobüs durağa ne zaman gelecek uygulaması
YEREL

BÜYEKŞEHİR'DEN OTOBÜS DURAĞA NE ZAMAN GELECEK UYGULAMASI
Muratpaşa Belediyesi bayram hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAYRAM HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi açılışa hazır
YEREL

HACI BEKTAŞ VELİ KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞA HAZIR
Boğa güreşlerinde korku ve heyecan dolu anlar yaşandı
YEREL

BOĞA GÜREŞLERİNDE KORKU VE HEYECAN DOLU ANLAR YAŞANDI
Finike'de &quot;Gebe Bilgilendirme Sınıfı&quot; açıldı
YEREL

FİNİKE'DE "GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI" AÇILDI
Döşemealtı Belediyesi'nden atık toplama merkezi
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ'NDEN ATIK TOPLAMA MERKEZİ
AK Parti Antalya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı
YEREL

AK PARTİ ANTALYA İL BAŞKANLIĞI GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
Manavgat'ta park halindeki hafif ticari araç yandı
YEREL

MANAVGAT'TA PARK HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ YANDI
Minik Özge yeni protezine kavuştu
YEREL

MİNİK ÖZGE YENİ PROTEZİNE KAVUŞTU
Bin 6 çocuk basketbol eğitimi alıyor
YEREL

BİN 6 ÇOCUK BASKETBOL EĞİTİMİ ALIYOR
Avukatlara sosyal tesis müjdesi
YEREL

AVUKATLARA SOSYAL TESİS MÜJDESİ
Muratpaşa'da 2 bin 112 vatandaşa diyetisyen hizmeti
YEREL

MURATPAŞA'DA 2 BİN 112 VATANDAŞA DİYETİSYEN HİZMETİ
Uysal, Zeytinköy Bilim ve Eğitim Merkezi'nde
YEREL

UYSAL, ZEYTİNKÖY BİLİM VE EĞİTİM MERKEZİ'NDE