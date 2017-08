YEREL HABERLER / BAYBURT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 15. Geleneksel Karadeniz Judo Turnuvası başladı

Yaşar Yıldız

BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15. Geleneksel Karadeniz Judo Turnuvası'nın açılış seremonisine katıldı.

Bayburt'ta, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 13 ilden 263 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvaya İlleri adına katılan sporcularla yakından ilgilenen Vali Pehlivan müsabakalara katılacak bütün sporculara başarılar diledi.

Açılış seremonisi vesilesiyle sporcu çocuklar ve gençler ile bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade Vali Pehlivan, "Hepiniz Bayburt ilimize hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Değerli gençler, sevgili çocuklar, kıymetli katılımcılar spor aslında bir yaşam tarzıdır. Elbette içerisinde bir rekabet ve yarış var. Ama her şeyden önce spor hayatımızın bir parçası olması gereken bir olgu. Bu güzel turnuvanın ilimizde yapılmasına vesile olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Judo Federasyonumuza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Katılan bütün İllerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum ve onlara müsabakalarda başarılar diliyorum. Bu organizasyonun Valiliğimizin himayesinde ilimizde gerçekleşmesinde katkı ve emeği olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, Belediyemiz, Rektörlüğümüz, Kredi Yurtlar İl Müdürlüğümüz ve ilgili diğer kili ve kurumlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Judonun bir dövüş sanatı sporu olduğunu söyleyen Vali Pehlivan, "Dışarıdan bakıldığı zaman Judo bir dövüş sporu gibi görülebilir. Ancak Judo bir dövüş sanatıdır. Nitekim Judo kelime olarak 'Nezaket Yolu' anlamına gelir. Bunun içindir ki Judo da rakibe tekme atmak, yumruk sallamak gibi hareketler yoktur. Bu bağlamda çocuklarımıza gençlerimize olumlu mesajlar veren bir boyutu da vardır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, hem beden sağlıklarının ve gelişimlerinin hem de zihinsel gelişimlerinin sağlanmasıyla güçlü yetişecek ve arkamızda asılı duran pankartta yazdığı gibi "Güçlü Türkiye'mizin" mimarları olacaktır" diye konuştu.

Sözlerine Trabzon, Tunceli ve Batman'da bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen vatandaşlarımızı anarak devam eden Vali Pehlivan, "Bu turnuva vesilesiyle bir kere daha Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin aileleri başta olmak üzere bütün milletimize baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şunu da ifade etmek istiyorum; her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Sporda da en iyisini yapmaya çalışacağız. Dostlarımızı sevindirmek, düşmanlarımızı üzmek için bedenimizi ve zihnimizi güçlü kılacak, sağlıklı düşünüp faydalı ve hayırlı işler ortaya koymak için canla başla çalışacağız. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu gençlerimiz sayesinde inşallah, geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da güçlü varlığımızı hissettirmeye devam edeceğiz.'Her alanda varız, var olmaya da devam ediyoruz.' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan müsabakalara katılmak üzere Bayburt'a gelen sporculara başarı dileklerini iletti. Sporculara gittikleri yerlerde Bayburt'tan selam götürmelerini isteyen Vali Pehlivan, "Gittiğiniz yerlere Bayburt'un selamlarını ve sevgisini götürün. Ailelerinize ve arkadaşlarınıza Bayburt'tan selam getirdik deyin. Ve unutmayın ki Bayburt'ta sizin için sonuna kadar açık bir kapı var. Bayburt'un gönül kapıları sizlere her daim açıktır. Burada bulunan hakem heyetimize ve diğer görevlilere de teşekkür ediyor ve müsabakalarda hem kendilerine hem sporcularımıza bir kez daha başarılar diliyorum" şeklinde sözlerini sonlandırdı.

Açılış seremonisi, müsabakaların sabah bölümünde derece elde eden sporculara Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er tarafından madalya ve başarı belgelerinin verilmesiyle son buldu.

Süper minik, minik ve yıldızlar kategorisinde 100 kız, 163 erkek sporcunun mücadele ettiği turnuvada dereceye girenlere ödülleri, müsabakaların ardından düzenlenecek törenle verilecek.

Organizasyon, yarın yapılacak maçlarla sona erecek.

14.08.2017 15:51:16 TSI

