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Aksaray Ticaret Borsası Canlı Hayvan Park Yeri ve Canlı Hayvan Borsası açıldı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray Ticaret Borsası tarafından projelendirilen, Canlı Hayvan Park yeri ve Canlı Hayvan Borsası resmi açılışı dualarla yapıldı.

Canlı Hayvan Park yeri ve Canlı Hayvan Borsası açılışına, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Gümrük Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Daire Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ve çok sayıda yetiştirici katıldı.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray'ın bölgenin hayvancılık merkezi olduğuna vurgu yaparak, "Bugün, bölgenin en modern canlı hayvan park yeri ve canlı hayvan borsası açılışı yapıyoruz. Hayvancılık alanında yapılan bu önemli tesisin açılışı ile şehrimizin hayvancılık sektörü daha da gelişecektir. İnşallah bu tesis ile şehrimiz bölgesinin cazibe merkezi olarak kendinden beklenen güzellikleri ve kalkınmayı sağlamış olur.Bizlerde yerelde ulusal stratejiler doğrultusunda kendimize hedefler koymaktayız. Bugün açılışını yapacağımız bu Modern Canlı Hayvan Park yeri ve Canlı Hayvan Borsası'nda emeği geçen Başta Aksaray Valimiz Aykut Pekmez'e, Gümrük Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı'ya, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Aksaray Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ederim. Canlı Hayvan Park yeri ve Canlı Hayvan Borsası öncelikle ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyor hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, "Böyle bir tesisi Aksaray'a kazandırdığı için Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök'e teşekkür ediyorum. Aksaraylı hemşehrilerim adına, Türkiye odalar ve Borsalar Birliği adına Hamit Başkanım ile gurur duyuyoruz" diyerek hayırlı uğurlu olsun dileklerinde bulundu.

(YC-AH-Y)



14.08.2017 15:52:26 TSI

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